Von Alexander Gorkow und Cornelius Pollmer

Seit Montagabend ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Grüne Annalena Baerbock nach Abschluss der nur vordergründig komplizierten Koalitionsverhandlungen im Herbst wenn nicht Bundeskanzlerin, so doch mindestens eine sehr hervorgehobene Bundesministerin werden wird. Wird sich das lineare Fernsehen in Deutschland bis dahin wieder eingekriegt haben in seiner schäfchenhaften Begeisterung über die "junge Frau", von der wir in der Nacht zu Dienstag in Wort und Bild vor allem dies erfahren: dass sie gut ist im Trampolinspringen?