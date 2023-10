Von Moritz Baumstieger

Annalena Baerbock, Bundeaußenministerin, fast schon auf dem Weg zum Solidaritätsbesuch in Israel. Armin Laschet, einst integrationsbemühter Ministerpräsident in Deutschlands größtem Bundesland, sowie genau mit dieser Haltung - man muss es sich in der Ära Merz noch einmal in Erinnerung rufen - Kanzlerhoffnung der Union. Peter Neumann, einer der führenden deutschen Terrorismusforscher, und Omid Nouripour, Grünen-Vorsitzender mit ausgewiesener Expertise in Sachen Menschenrechte und Schurkenregimen.