„Maybrit Illner“„Ich kämpfe nicht gegen Arbeitgeber, sondern gegen die Ungleichheit“
Lesezeit: 2 Min.
In der Talkrunde von Maybrit Illner verteidigt sich Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) gegen die jüngste Kritik an ihr. Entschuldigen möchte sie sich für die unglücklich gewählte Klassenkampf-Rhetorik auf dem Arbeitgeber-Tag nicht. Bas wählt einen anderen Weg.
Von Leon Frei
SPD-Arbeitsministerin:Bärbel Bas und der „Klassenkampf“
Bei den Jusos hat die Arbeitsministerin gegen die Arbeitgeber ausgeteilt. Nun steht sie selbst in der Kritik – und zwar von allen Seiten. Mittlerweile hadern selbst in der SPD manche mit ihr.
