Die Influencer-Gruppe „Elevator Boys“ spielen im Film „Back to the 90s“ auf Amazon Prime eine Boygroup auf Zeitreise. Sie hätten der Zielgruppe ruhig mehr zutrauen können.

Früher war alles besser? Vor allem die Musik, würden nicht wenige behaupten. Schon „Stranger Things“ hat vorgemacht, wie sich Lebensgefühle vergangener Jahrzehnte in die Gegenwart zurückholen lassen und löste eine 80er-Nostalgie aus: Klamotten, Frisuren und allen voran Kate Bushs „Running Up That Hill“, das 2022 dank der Serie noch einmal in die Charts zurückkehrte. Es scheint fast, als wäre von diesem Erfolgsrezept auch der neue Prime-Film „Back to the 90s“ inspiriert.