Von Susan Vahabzadeh

Serien, die auf realen Erlebnissen von Comedians basieren, sind keine neuzeitliche Erfindung. Roseanne, eine der erfolgreichsten Sitcoms der Achtziger, sagt Hauptdarstellerin Roseanne Barr, basiert auf ihren Erfahrungen als Mutter, die an der Pleite vorbei balanciert. Chris Rock hat in Alle hassen Chris ganz offiziell seine eigenen Kindheitserlebnisse unter besonderer Berücksichtigung von Armut und Rassismus in Brooklyn verarbeitet. Aber ein Mann, der von jahrelangem Stalking, 40 000 unerwünschten Mails und der eigenen Vergewaltigung erzählt? Damit bewegte sich der britische Komiker Richard Gadd 2019, als er die Vorlage zur neuen Netflix-Serie Baby Reindeer auf die Theaterbühne brachte, auf ein ganz anderes Terrain.