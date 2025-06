Von Moritz Baumstieger

Am 5. Juni wird über den Dächern Berlins angestoßen, die „Premium-Gruppe“ des Axel-Springer-Verlages lädt hoch oben in den Fernsehturm. Die Redaktionen von Welt, Politico Deutschland und Business Insider präsentieren dort ihre „The Power List“, auf der sie 50 „Unternehmer, Manager und Gründerinnen, die vorangehen“, versammelt haben. „Es gibt sie, die Lichtblicke“, schreibt Business-Insider-Chefredakteur Moritz Seyffarth in einer Ankündigung des Events. Lichtblicke stechen natürlich vor allem dann hervor, wenn sonst viel Schatten ist – und dem ist so, die Wirtschaft befindet sich in keinem guten Zustand: „Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein deutsches Industrieunternehmen einen Stellenabbau verkündet.“