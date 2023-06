Von Anna Ernst

Es könnte der spannendste Rechtsstreit der Medienlandschaft werden, mitsamt pikanter Details aus dem Verlag Axel Springer. Der Konzern wirft dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt vor, vertrauliche Unterlagen an die Berliner Zeitung geleaked zu haben und fordert dafür unter anderem seine Abfindung zurück. Schon bei einem ersten Gütetermin am Arbeitsgericht Berlin wurde am Freitag klar: Hier wird schmutzige Wäsche gewaschen werden. Denn Springer will es auf eine öffentliche Verhandlung ankommen lassen, eine gütliche Einigung schließt das Unternehmen aus.