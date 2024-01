Von Anna Ernst

Wer als Multi-Millionen-Umsatz-Unternehmen international tätig ist, wird auch international von Medien wahrgenommen. Dass die Axel Springer SE, die in den vergangenen Jahren immer weiter auf den US-Markt vorrückte, nun verstärkt Gegenstand größerer Recherchen von angloamerikanischen Zeitungen ist, verwundert also nicht. In dieser Woche war es die britische Financial Times, die mit noch nicht veröffentlichten Zahlen aus dem vergangenen Jahr für Furore sorgte. Demnach schüttete das Unternehmen zuletzt 125 Millionen Euro Dividende an seine Aktionäre aus - während beim deutschen Printgeschäft Stellen gestrichen und Bild-Regionalbüros geschlossen wurden.