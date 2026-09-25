Zum Hauptinhalt springen

JournalismusMännerbünde

Lesezeit: 3 Min.

Der letzte aufrechte Deutsche ist doch Mathias Döpfner (links)!  Daran lässt der Medienunternehmer seit Jahren keinen Zweifel. Mit im Bild: Tech-Unternehmer Peter Thiel.
Der letzte aufrechte Deutsche ist doch Mathias Döpfner (links)!  Daran lässt der Medienunternehmer seit Jahren keinen Zweifel. Mit im Bild: Tech-Unternehmer Peter Thiel.
Lisi Niesner/REUTERS

Mathias Döpfner verleiht den Axel Springer Award an Peter Thiel. Darauf ist er sichtlich stolz. Also Döpfner. Und Thiel? Ist generös genug, es ihm zu gönnen.

Von Stefan Fischer

SZ bei Google bevorzugen

Man hätte in diesem Moment unfassbar gerne den Gesichtsausdruck von Mathias Döpfner gesehen. Und noch viel lieber seine Gedanken lesen mögen. Denn unversehens wurden beim Axel Springer Award gleich zwei Preise verliehen – beide an den Tech-Unternehmer und Investor Peter Thiel. Das hatte zwangsläufig zur Folge, dass einem anderen erst ein Titel aberkannt werden musste, damit Thiel ihn anschließend zuerkannt bekommen konnte. Und dieser andere ist: Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE und Gastgeber des Award-Abends.

Zur SZ-Startseite

Podcast „Die Peter Thiel Story“
:Die dunkle Aufklärung

Der tägliche Irrsinn der US-Politik wirkt planlos, doch das täuscht. Ein neuer Podcast identifiziert einen stillen Tech-Milliardär im Hintergrund als Hauptfeind der Demokratie: „Die Peter Thiel Story“.

SZ PlusVon Stefan Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite