Man hätte in diesem Moment unfassbar gerne den Gesichtsausdruck von Mathias Döpfner gesehen. Und noch viel lieber seine Gedanken lesen mögen. Denn unversehens wurden beim Axel Springer Award gleich zwei Preise verliehen – beide an den Tech-Unternehmer und Investor Peter Thiel. Das hatte zwangsläufig zur Folge, dass einem anderen erst ein Titel aberkannt werden musste, damit Thiel ihn anschließend zuerkannt bekommen konnte. Und dieser andere ist: Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE und Gastgeber des Award-Abends.