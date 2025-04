Von Luca Völlmecke

Vor einigen Wochen überraschte eine Werbeanzeige auf dem Bildschirm die Jeep-Fahrer in den USA. Jedes Mal, wenn ihr Wagen zum Stillstand kam, bot man ihnen ein Flex-Care-Paket an, das Pannenhilfe rund um die Uhr bietet. Schon seltsam, man steht an der Ampel und denkt: Panne. Man steht auf dem Parkplatz und denkt: Panne. Man steht im Stau und denkt: Panne. Viele Jeep-Fahrer sind seither sauer. Sie fahren ihre paramilitärisch gestalteten Vehikel ja auch im Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit.