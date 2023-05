Der indigene Starjournalist Stan Grant wird nach Kritik am englischen Königshaus mit Hass überzogen. Was er dann tut, erschüttert Australien.

Von Jan Bielicki

Die Sendung Q&A, kurz für Fragen und Antworten, läuft montags um 23 Uhr in Australiens öffentlich-rechtlichem Sender ABC und ist dort so etwas wie hierzulande Will, Illner, Maischberger und Lanz zusammen: das bedeutendste Talkformat des Landes, das Woche für Woche Antworten auf politisch aktuelle Fragen sucht. Das große Thema dieser Woche aber ist: die Sendung selbst. Oder vielmehr ihr Moderator.