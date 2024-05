Astro TV stellt Sendebetrieb ein:Aus allen Wolken

Von Cornelius Pollmer

Die Adviqo GmbH gehört zum Online-Wellness- und-Ratgeber-Riesen "Ingenio Europe" und beschreibt sich in einer Selbstauskunft als "Marktführer für spirituelle und Lebensberatung in Europa". Als solcher machte das Unternehmen am Mittwoch eine Vorhersage in eigener Sache. "Abschied einer Ära: Astro TV stellt zum Jahresende den Sendebetrieb ein", lautet die Überschrift einer Mitteilung des Betreibers, der zu entnehmen ist, dass der "etablierte esoterische Fernsehsender" zum 31. Dezember 2024 den Sendebetrieb einstellen wird. Die Entscheidung sei "im Zuge einer strategischen Neuausrichtung" gefallen. Tom Tews, der Adviqo-Geschäftsführer, sagte, es sei an der Zeit, "die Weichen für die Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Welt" zu stellen.