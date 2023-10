Von Jörg Häntzschel

Las man den "Offenen Brief der Kunst-Community", der am 19. Oktober auf der Website von Artforum erschien, der weltweit einflussreichsten Kunstzeitschrift, rieb man sich die Augen. Dort wurde das ständige Bombardement von Gaza beklagt, die Tötung und erzwungene Evakuierung seiner Bewohner, doch zu der Tötung und Geiselnahme der israelischen Zivilisten am 7. Oktober fiel kein einziges Wort. Nachdem der Text erhebliche Unruhe bei Lesern, Autoren und Anzeigenkunden des in New York erscheinenden Magazins ausgelöst hatte, wurde nun dessen Chefredakteur, David Velasco, der für die Veröffentlichung zuständig war, entlassen.