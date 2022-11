Melissa Di Donato, CEO des Softwareunternehmens SUSE, will nicht ständig nach ihrem Aussehen bewertet werden. In de Doku-Reihe "Naked" geht es auch um Sex und Macht.

Die Doku-Reihe "Naked" auf Arte will fünf Jahre nach "Me Too" die geschlechtliche Identität neu vermessen - und schafft das wunderbar unverkrampft.