DokuAtombombe fürs Gehirn

Was passiert beim Scrollen durch soziale Medien im Gehirn?
Die Arte-Dokumentation „Der digitale Tsunami“ zeigt auf verstörende Weise, wie KI und Big Tech die Gesellschaft bedrohen.

Von Marie Gundlach

Haben Sie jüngst mal versucht, einen Tag ohne den Einfluss von künstlicher Intelligenz und großen Tech-Unternehmen zu leben? Plötzlich ist Google tabu, kein Netflix-Algorithmus, der eine neue Serie vorschlägt, ja, eigentlich muss das Smartphone ausgeschaltet und der Internetzugang blockiert werden, so allgegenwärtig ist KI. Und selbst wenn Sie sich die größte Mühe geben, so werden Sie sich dem indirekten Einfluss nicht entziehen können. Denn längst formt der Umgang mit neuen Technologien unser gesellschaftliches Miteinander.

