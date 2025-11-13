Et voilà – routiniert versenkt Alice Renavand die nächste Kippe in der Plastikflasche, in der schon drei Dutzend filterlose Zigarettenreste aneinanderkleben. Wenig später hievt die Ballerina der Pariser Oper eine Nähmaschine auf ihren Schminktisch, um Satinbänder an den Spitzenschuhen anzubringen. Alltagsgeschäft für die Starsolistin mit dem Exzellenz-Etikett „Danseuse étoile“. Der Titel gilt lebenslang, auch wenn Renavand in wenigen Wochen der Bühne, den Kollegen und dem Publikum Adieu sagen wird. Oder besser: sagen muss. Mit 42 Jahren hat sie die Pensionsgrenze erreicht. Ob Jahrhunderttalent oder Gruppentänzerin, weiblich oder männlich – das Reglement der Pariser Oper macht beim Eintritt in den Ruhestand keine Ausnahme.