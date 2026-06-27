Scherzanrufe, imitierte Promi-Stimmen, ein Lärmpegel wie auf einer Baustelle: 35 Jahre wurde bei „Arno und die Morgenshow“ 104.6 RTL viel gelacht. Am Freitag war Arno Müllers letzte Radiosendung. Das Ende einer Ära.

Es ist zweifelhaft, ob „Arno und die Morgencrew“ wirklich „Berlins und Brandenburgs lustigste Morgenshow“ war, wie ihr Slogan all die Jahre behauptet hat. Trotzdem spricht viel dafür, dass über niemanden im Sendegebiet von Montag bis Freitag von 5 bis 9 Uhr so viel gelacht wurde wie über den namensgebenden Moderator. Das liegt daran, dass das Lachen über Arnos, nun ja: Lustigkeit eine der wichtigsten Aufgaben seiner Morgencrew ist.