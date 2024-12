Interview von Selina Bettendorf und Jannis Brühl

Es ging um die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Frage: Wie hart darf die Kritik sein, die ein hochrangiger Beamter ertragen muss? Arne Schönbohm verklagte das ZDF, weil Moderator Jan Böhmermann 2022 in seiner Sendung ZDF Magazine Royale Arne Schönbohm als inkompetent und als Einfallstor für russische Geheimdienste hingestellt hatte. Nach der Ausstrahlung wurde Schönbohm, Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, von seiner Dienstherrin versetzt, der Innenministerin Nancy Faeser. Am Donnerstag urteilte das Landgericht München: Das ZDF darf vier der fünf beanstandeten Äußerungen nicht wiederholen. Beide Seiten prüfen, ob sie in Berufung gehen. Ein Gespräch nach dem Urteil.