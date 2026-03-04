Man kann sich als Außenstehender kaum ausmalen, was für ein Kraftakt die Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Spartenkanäle für ARD und ZDF gewesen sein muss. Die beiden konkurrierenden Anstalten mussten sich ja nicht nur untereinander einigen, wessen über Jahre aufgebaute und bis aufs Letzte verteidigte Sendermarken geopfert werden, um den neuen Vorgaben der Politik gerecht zu werden. Im Fall der ARD galt es auch, auf Eitelkeiten und Bestandswahrung der einzelnen Rundfunkanstalten Rücksicht zu nehmen – was im Zweifel ein mindestens genauso großes Kunststück ist.
Öffentlich-RechtlicheNun kommt es auf den Inhalt an
Lesezeit: 4 Min.
ARD und ZDF haben entschieden, welche Sender zum Jahreswechsel eingespart werden sollen. Das Ergebnis lässt erahnen, welche Befindlichkeiten eine Rolle gespielt haben – und ist trotzdem Grund für vorsichtigen Optimismus.
Exklusiv
Springer-Konzern:Döpfner berief „Welt“-Chefredakteur trotz Übergriffsvorwürfen
Nach der Affäre Reichelt hatte sich der Springer-Konzern einen Kulturwandel verordnet, doch Recherchen rund um den Rücktritt des „Welt“-Chefredakteurs Jan Philipp Burgard legen nahe, was im Verlag kein Karrierehindernis war.
Lesen Sie mehr zum Thema