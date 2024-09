Reform der Öffentlich-Rechtlichen:Was wegfallen soll

Von Aurelie von Blazekovic

Weniger machen und das besser, so der Wunsch an die öffentlich-rechtlichen Sender, wie ihn nicht nur – aber im Konkreten nun sehr dringlich – auch die Chefs der Staats- und Senatskanzleien formulieren. Nach ihrer Sitzung zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio nehmen die Spar- und Erneuerungsvorhaben für die Öffentlich-Rechtlichen nun Gestalt an. Entscheiden müssen darüber zwar die Ministerpräsidenten, doch der jetzt finalisierte Entwurf des Reformstaatsvertrags sehe quantitativ „deutliche“ Einschnitte vor, so Heike Raab, die als Staatssekretärin für Rheinland-Pfalz Vorsitzende der Rundfunkländerkommission ist.