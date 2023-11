Haben sie die Aufsicht geblitzdingst? Agent K (Tommy Lee Jones, l.) und Agent J (Will Smith, r.) tragen im ZDF-Verständnis jedenfalls zum öffentlich-rechtlichen Profil bei - und dürfen deshalb in die Mediathek.

Von Volker Nünning

"Spannend, dramatisch, emotional: Hollywood-Blockbuster und internationales Kino" - so preist das ZDF in seiner Mediathek Filme an. Prominent platziert im oberen Teil der Startseite. Ein weiterer Klick, und es werden die Filme aufgelistet, die derzeit gestreamt werden können. Dazu gehörten in den vergangenen Monaten auch Blockbuster, zumeist ältere, vor allem aus den USA, darunter Men in Black 3, Black Hawk Down, Universal Soldier - Die Rückkehr, 2012, Cash Truck, Hudson Hawk oder Immer Ärger mit Grandpa.