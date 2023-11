Manifest für Rundfunkreform:Endlich besseres Fernsehen

Regie- und Drehbuchverband greifen in einem gemeinsamen Appell das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem scharf an und fordern eine grundlegende Reform von ARD und ZDF.

Von David Steinitz

Der Bundesverband Regie und der Deutsche Drehbuchverband üben massive Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In einem gemeinsamen Manifest, das im Rahmen der "Televisionale" am Freitag in Baden-Baden vorgestellt werden soll und das der SZ exklusiv vorliegt, fordern sie tiefgreifende Reformen bei ARD und ZDF.