ARD, ZDF und Deutschlandradio haben in einer Studie untersuchen lassen, welche Rolle sie für den sozialen Zusammenhalt spielen. Sowohl die Sender als auch die Medienpolitik können daraus lernen.

Von Stefan Fischer

Drei Viertel der Menschen in Deutschland sehen den sozialen Zusammenhalt in Gefahr. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie „Was die Gesellschaft zusammenhält und was öffentlich-rechtliche Medien dazu beitragen“, die im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio durchgeführt worden ist vom Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut, dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Mindline Media. Die Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung durch die Befragten steht dabei in einem Kontrast zu ihrer persönlichen Erfahrung: Eine große Mehrheit nämlich, rund zwei Drittel, empfindet das Zusammengehörigkeitsgefühl im eigenen Umfeld als eher stark.