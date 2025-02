Bei der ARD-Wahlarena kommen die Fragen an die Kandidaten aus dem Publikum. Es geht um die Lebensverhältnisse der AfD-Spitzenkandidatin, immer wieder um Pflege und Rente – und zur Abwechslung mal kaum um Migration.

Von Moritz Baumstieger

Einen kürzeren Bundestagswahlkampf als den zur vorgezogenen Neuwahl 2025 hat es selten gegeben – aber auch keinen, der von so vielen Medien- und TV-Events durchzogen ist. Bis zur Abstimmung am 23. Februar treffen die Topvertreter der Parteien, die Spitzen- und Kanzlerkandidaten bei fast einem Dutzend Fernsehdebatten aufeinander. Also besser keine Zeit verlieren: der Schnellcheck.