ARD-Studio in Kiew

Die ARD eröffnet ein Studio in der ukrainischen Hauptstadt und möchte damit ein Zeichen setzen. Für ein anderes Studio sieht es hingegen weniger gut aus.

Von Sonja Zekri

Das neue ARD-Studio in Kiew könnte zentraler nicht liegen. Links der Maidan, Schauplatz heroischer Kämpfe um Freiheit, Demokratie und Europa. Rechts das Regierungsviertel, davor einige Panzersperren - ein schöner Platz für Aufsager für die Abendnachrichten, aber leider unerreichbar. Die vier Korrespondentinnen und Korrespondenten in Kiew können von vielen, auch gefährlichen Orten der Ukraine berichten, aber Bilder vom Regierungssitz sind nicht erlaubt. Sowenig wie manches andere: Aufnahmen von frischen Einschlägen, Waffen, militärischen Einheiten, die man, also: die russische Armee, lokalisieren und benutzen könnte.