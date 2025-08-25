Als Kommissarin Rosa Herzog war sie fünf Jahre im Dortmunder „Tatort“-Team. Nun hört Stefanie Reinsperger auf eigenen Wunsch auf. Ein Verlust.

Von Carolin Gasteiger und Christiane Lutz

Stefanie Reinsperger verlässt den „Tatort“, nach fünf Jahren und elf Mordfällen. Das teilte der WDR am Montag mit. Und allen, die mit einem „War ja klar“ gleich die Augen rollen, sei zugerufen: Fünf Jahre als Kommissarin in Dortmund mögen kurz erscheinen im Vergleich etwa zu den Münchner Veteranen (35 Jahre), Maria Furtwängler, 23 Jahre, oder selbst ihrem Kollegen, dem einzig verbliebenen des ursprünglichen Dortmund-Teams, Jörg Hartmann als Peter Faber (13 Jahre). Aber was Stefanie Reinsperger in elf Mordfällen aus ihrer Rosa Herzog herausgeholt hat, ist beachtlich.