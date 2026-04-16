Der Sommer beginnt ungewöhnlich früh in diesem Jahr, zumindest in der ARD. Auf Anfrage bestätigt die Programmdirektion, was sich mit einem Blick auf die Sonntage im Fernsehprogramm abzeichnet: „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ gehen nach der am 3. Mai geplanten Zürich-Episode „Könige der Nacht“ in die Sommerpause. Das bedeutet, dass von da an keine neuen Sonntagskrimis, sondern nur Wiederholungen laufen. Den Anfang machen die Münster-Episode „Man stirbt nur zweimal“ am 10. Mai und der Tatort „Schweigen“ am 17. Mai mit Wotan Wilke Möhring als Falke im Kloster, in dem sich eine ganz eigene Hölle auftut. Erst am 13. September zeigt die ARD wieder Neuproduktionen. Natürlich fragt man sich jetzt, ob das noch eine Sommerpause ist oder schon ein riesiges Sommerloch? Und handelt es sich dabei um eine besonders fiese Sparmaßnahme wegen der ausgebliebenen Beitragserhöhung?