Von Ann-Marlen Hoolt

Vorsicht, der nachfolgende Satz könnte Sie verunsichern: Möglicherweise ist es gar nicht so wichtig, wer den Eurovision Song Contest gewinnt. Möglicherweise geht es dabei mehr um die Musik und die internationale Gemeinschaft. Aber das nur als Gedanke am Rande. Sowieso würde der selbsternannte ESC-Großmeister Stefan Raab an dieser Stelle widersprechen. Zitat: „Ich will ja gewinnen, das ist das Einzige, was mich interessiert.“