„Mozart“-Serie im ErstenDie schlechteste Serie der Welt

Sie ist begabter als er – wie könnte es auch anders sein? Havana Joy (Maria Anna Mozart) und Eren M. Güvercin (Amadeus Mozart) in „Mozart/Mozart“.
Sie ist begabter als er – wie könnte es auch anders sein? Havana Joy (Maria Anna Mozart) und Eren M. Güvercin (Amadeus Mozart) in „Mozart/Mozart".

Die ARD-Serien-Produktion „Mozart/Mozart“ zeigt in nahezu sensationellem Ausmaß total miserables Fernsehen. Lieber Gott, bitte mach, dass es keine zweite Staffel gibt!

Von Johanna Adorján

Die Tragik deutscher Fernsehproduktionen liegt darin, dass die Macher die Zuschauer für dümmer halten als sich selbst. „Das versteht der Zuschauer/die Zuschauerin nicht“ ist ein beliebter Satz in Drehbuch-Konferenzen. Bevorzugt macht man fürs hiesige Fernsehpublikum, was anderswo schon einmal Erfolg hatte – nur in schlecht.

