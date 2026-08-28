Die ARD-Serie „Selling Sex“ inszeniert die Arbeit im Escort-Milieu als glitzernde Empowerment-Fantasie. Beim Versuch, Klischees zu brechen, schafft sie neue.

Nelly (Ella Morgen) und Ben (Malik Blumenthal) haben eine innige Beziehung und verstehen einander, da sie beide im Escort-Gewerbe arbeiten.

Wenn Nelly und ihre Kolleginnen in der Partylimousine zum nächsten Auftrag fahren, sieht das aus wie in einem Musikvideo: Discolicht, Pelzmäntel, High Heels. Die sechsteilige ARD-Dramedy „Selling Sex“ zeigt das Escort-Geschäft als Girlboss-Business mit Champagnerkühler.