Wenn Nelly und ihre Kolleginnen in der Partylimousine zum nächsten Auftrag fahren, sieht das aus wie in einem Musikvideo: Discolicht, Pelzmäntel, High Heels. Die sechsteilige ARD-Dramedy „Selling Sex“ zeigt das Escort-Geschäft als Girlboss-Business mit Champagnerkühler.
FernsehenIst Escort-Girl jetzt ein Traumberuf?
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Die ARD-Serie „Selling Sex“ inszeniert die Arbeit im Escort-Milieu als glitzernde Empowerment-Fantasie. Beim Versuch, Klischees zu brechen, schafft sie neue.
Von Cara Hofmann
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