Von Marvin Zubrod

Die Öffentlich-Rechtlichen müssen derzeit an allen Enden sparen, aber für viele Fans war diese Nachricht dennoch ein Schock: Die ARD wollte die Länge der Episoden von Sturm der Liebe und Rote Rosen von bisher 48 auf künftig 24 Minuten halbieren, hieß es im Mai. Sparen an der Liebe? Wie kann man so herzlos sein? Dachte sich vielleicht auch die ARD, die sich entgegen der Ankündigung nun doch dazu entschieden hat, die ursprüngliche Länge der Folgen beizubehalten. Dieser Beschluss steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien, wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gab.