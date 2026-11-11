Ein Ehemaliger zieht das Los des Beobachters, ob er will oder nicht. Zum Beispiel wenn er sich im Umfeld eines toxischen Freundeskreises bewegt, zu dem er nicht mehr gehört, aber mal gehört hat. Der Ehemalige ist der, zu dem alle gehen, wenn sie wissen wollen: Was zur Hölle ist da los?
TV-KritikDie Prophezeiungen des Orakels Habeck
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Der ehemalige Vizekanzler soll bei „Maischberger“ die ganz großen Zukunftsfragen beantworten. Für solche Spekulationen hat Wladimir Klitschko keine Zeit.
Von Lisa Torjuul
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