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TV-KritikDie Prophezeiungen des Orakels Habeck

Lesezeit: 3 Min.

Neue Rolle als Arktis-Experte: Robert Habeck bei Sandra Maischberger.
Neue Rolle als Arktis-Experte: Robert Habeck bei Sandra Maischberger.
Foto: Oliver Ziebe/WDR

Der ehemalige Vizekanzler soll bei „Maischberger“ die ganz großen Zukunftsfragen beantworten. Für solche Spekulationen hat Wladimir Klitschko keine Zeit.

Von Lisa Torjuul

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Ein Ehemaliger zieht das Los des Beobachters, ob er will oder nicht. Zum Beispiel wenn er sich im Umfeld eines toxischen Freundeskreises bewegt, zu dem er nicht mehr gehört, aber mal gehört hat. Der Ehemalige ist der, zu dem alle gehen, wenn sie wissen wollen: Was zur Hölle ist da los?

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