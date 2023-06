Hart aber fair und Anne Will

Von Anna Ernst

Die ARD hat über die Moderationen ihrer Talkshows nachgedacht, und am Ende gibt es einige erwartbare Personalien, aber auch einen klaren Gewinner: Louis Klamroth, seit Anfang des Jahres als Plasberg-Nachfolger bei Hart aber fair ausprobiert, soll dem Ersten nun auch in Zukunft gute Quoten einbringen - und vor allem auch jüngere Zuschauer in die Mediathek holen.