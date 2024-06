Von Stefan Fischer

Es war offensichtlich recht schön in Saarbrücken: Die neun Intendantinnen und Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten sind für zwei Tage am Sitz des Saarländischen Rundfunks zusammengekommen. „Es war eine sehr erfolgreiche Sitzung“, sagte jedenfalls der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke in einem Pressegespräch nach Abschluss der Tagung. Jetzt, nach dieser Tagung, wisse man: „Die ARD 2.0 wird Realität“, so Gniffke. „Niemand kann mehr behaupten, dass sich die ARD nicht oder zu langsam bewegt.“ Viele der Reformvorhaben befänden sich überdies in Einklang mit den Vorschlägen des Zukunftsrates.