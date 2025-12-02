Es gibt keine TV-Dokumentation, die zurzeit so in der Kritik steht, wie der ARD-Dreiteiler „Being Jérôme Boateng“ über den Ex-Profifußballer und Weltmeister von 2014. Der die vergangenen sechs Jahre allerdings nicht mehr mit sportlichen Leistungen in die Schlagzeilen geriet, sondern mit Gerichtsprozessen, öffentlich ausgetragenem Sorgerechtsstreit und durch den Suizid seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt. Die 25-Jährige hatte sich das Leben genommen, wenige Tage nachdem Boateng der Bild-Zeitung ein Interview zur Trennung von ihr gegeben hatte und sie einen beispiellosen Shitstorm erlebte.
Die Kritik an der ARD-Dokumentation über Jérôme Boateng reißt nicht ab. Warum sich drei Beteiligte nun von dem Film distanzieren und innerhalb des BR das „Frauennetzwerk“ aktiv wird.
