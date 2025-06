Von Max Fluder

Am Anfang steht eine Schlagzeile: 39 von 126 Schülern und Schülerinnen müssen in der Gräfenauschule die erste Klasse wiederholen. Und als wäre diese Zahl nicht dramatisch genug, legt die ARD-Doku „Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?“ direkt nach. Mit dramatischen Kameraeinstellungen in halbdunklen Klassenzimmern und Schulfluren zum Beispiel. Und mit Tönen, die in den Untertiteln „einsame Klavierklänge“ genannt werden. Sehr viel Pathos für eine Frage, die erst mal um einiges trockener klingt: Was läuft falsch an Deutschlands Grundschulen?