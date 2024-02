Von Cornelius Pollmer

Während in Bonn seit Jahrzehnten der "Lange Eugen" thront, hat Hamburg seit einer Weile mit dem "Kurzen Olaf" zu kämpfen. So lautet der Rufname des unfertigen Groß- und Größenwahnprojekt "Elbtower". Dessen Gerippe ist - für politische Entscheidungsträger noch mehr als für die interessierte Öffentlichkeit - nicht zuletzt ein Mahnmal, eine Erinnerung daran, nicht jedem Glücksritter in der Immobilienbranche das Geld in Tüten hinterher zu schmeißen. Wenigstens so viel lässt sich mitnehmen aus der aktuellen Nachrichtenlage und aus der frisch fertiggestellten ARD-Doku "René Benko: Der Zocker und die Politik".