Muss immer ein offenes Ohr für das Publikum haben: Kai Gniffke, Intendant des SWR und ARD-Vorsitzender, hier am Spendentelefon bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

Die ARD erhebt den Dialog mit dem Publikum zur obersten Pflicht. Auch sonst ist der Mensch gefragt wie nie, sogar auf der Flughafen-Toilette. Zu einer neuen Zwangsneurose in der Kommunikation.

Von Aurelie von Blazekovic und Cornelius Pollmer

In ein paar Wochen eröffnet im australischen Perth ein neues Museum, und das vielleicht wertvollste Exponat ist die Geschichte seiner Benennung. Nach einem partizipativen Verfahren und Hunderten Einreichungen vermeldete die BBC das Ergebnis seinerzeit unter folgender Überschrift: "Perth museum naming poll chooses ,Perth Museum'". Fast zwei Drittel der Teilnehmer hatten sich dafür ausgesprochen, dass Museum in Perth "Perth Museum" zu nennen, weswegen das Museum in Perth jetzt "Perth Museum" heißt.