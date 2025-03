Von Sonja Zekri

Ein Verdacht steht im Raum, lungert dort ein paar Tage herum. Und dann bestätigt er sich. Das Interesse der Medien an Anschlägen ist größer, wenn der Täter ein Ausländer, konkret: Muslim ist. Fährt ein Deutscher in die Menschenmenge – wie am 3. März in Mannheim –, ist die Berichterstattung weniger intensiv, konkret: halb so groß.