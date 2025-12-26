Annette Dittert hat gekündigt; sie verlässt den NDR, ihren Arbeitgeber, und gibt ihren Job in London auf – und wenn sie eine ganz normale Fernsehkorrespondentin wäre, sachlich, professionell und kompetent genug, aus ein paar geraden Sätzen und einigermaßen zusammenhängenden Bildern einen verständlichen Auslandsbericht zu formen, dann könnte man nur sagen: Soll sie gehen, es ist ihr gutes Recht. Sie hat das lange genug getan.
Öffentlich-rechtliches FernsehenEin Königreich für diese Frau
Lesezeit: 4 Min.
Die souveräne und kühn geschmackssichere ARD-Korrespondentin Annette Dittert wird vom Jahresende an nicht mehr aus London berichten. Ein dringend gebotener Protest.
Von Claudius Seidl
Dokumentation:Was kann ein Chor, was wir nicht alleine können?
Ob Kneipenchor, Gospelklub, Seniorenbetreuung oder Kriegskindergruppe – das gemeinsame Singen hält manche Menschen am Leben. Eine ZDF-Doku hat sie begleitet.
Lesen Sie mehr zum Thema