Annette Dittert hat gekündigt; sie verlässt den NDR, ihren Arbeitgeber, und gibt ihren Job in London auf – und wenn sie eine ganz normale Fernsehkorrespondentin wäre, sachlich, professionell und kompetent genug, aus ein paar geraden Sätzen und einigermaßen zusammenhängenden Bildern einen verständlichen Auslandsbericht zu formen, dann könnte man nur sagen: Soll sie gehen, es ist ihr gutes Recht. Sie hat das lange genug getan.