"Anne Will":Scholz, ganz alone

"You'll never walk alone": Im TV-Studio sind sich nicht mal die Ampelkoalitionäre einig, was der Bundeskanzler mit seinem Versprechen meint. Dankenswerterweise sitzt ein gemeinsames Feindbild in der Runde.

Von Josef Kelnberger

Da hat er aber was angerichtet, der Herr Bundeskanzler: "You'll never walk alone." Es wird nun bestimmt eine Million Talkshows geben zu der Frage, ob sich Olaf Scholz mit seinem Versprechen übernommen hat, niemand in Deutschland müsse allein durch den bevorstehenden Winter der Energiekrise marschieren, allen werde geholfen. Anne Will machte an diesem Sonntagabend den Anfang. Was nach der 60-minütigen Debatte hängenblieb: Offenbar weiß nur Scholz ganz alone, was er genau gemeint hat, als er die Fußballhymne zitierte. In seinem eigenen Team, der Ampelkoalition, gehen die Meinungen darüber auseinander.