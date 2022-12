"Anne Will":Paralleles Schäumen

"Anne Will"

Reichsbürger können von Glück sagen, dass das von ihnen beschworene Reich gar nicht existiert, also auch kein Scharfrichter auf die Umstürzler wartet. Stattdessen wird über sie bei Anne Will diskutiert.

Da mag der Titel noch so grollen: Die Debatte über "Razzia bei 'Reichsbürgern' - Wie groß ist die Terrorgefahr durch Staatsfeinde?" bleibt mäßig aufregend, weil sich die Teilnehmer über die Gefahr weitgehend einig sind. Dafür entbrennt die Diskussion woanders.

Von Willi Winkler

"Weil sie die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen, soll eine Gruppe von Reichsbürgern, die diese Woche wegen der Vorbereitung eines bewaffneten Staatsstreichs verhaftet wurde, gemäß den Gesetzen des Deutschen Reiches (1871-1945) hingerichtet werden. Das teilte der Generalbundesanwalt mit." Natürlich ist es absolut menschenverachtend und linksversifft erst recht, was der böse "Postillon" da vergangene Woche ins Netz gejubelt hat. Diese Reichsbürger brauchen aber keine Angst zu haben: Niemand, kein Generalbundesanwalt, keine Innenministerin, hat die Absicht, die in einer bundesweiten Polizeiaktion festgenommenen Herrschaften mitsamt der Dame von der AfD als Hochverräter zu köpfen. Sie können von Glück sagen, dass das von ihnen beschworene Reich gar nicht existiert, also auch kein Scharfrichter auf die Umstürzler wartet. Das ist der Rechtsstaat, den sie bekämpfen.