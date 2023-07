Lisa Paus bei "Anne Will"

Wie viel Geld sollen Eltern und Kinder bekommen? Um diese Frage wurde am Sonntagabend auch bei Anne Will gerungen, zu Gast war unter anderem Familienministerin Lisa Paus (links).

Sichtlich erschöpft vom Heizungs-Trara haben die Politiker bei Anne Will nur wenig Lust auf Zoff. Was gut ist - denn eigentlich geht es ja um das Oben und Unten in unserer Gesellschaft.