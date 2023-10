Von Peter Fahrenholz

Wenn die AfD nicht irgendwo im Osten, sondern in zwei westdeutschen Bundesländern, die weiß Gott nicht zu den Armenhäusern der Republik zählen, bei einer Landtagswahl starke Zugewinne verbuchen kann, ist die Frage eigentlich müßig, ob die Republik jetzt nach rechts gerückt ist. Anne Will stellt sie in ihrer Talkshow trotzdem und die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff beantwortet sie trocken: "Das stimmt auf alle Fälle." Die Frage ist, was folgt daraus jetzt für die anderen Parteien, egal ob sie jetzt in dieser komplizierten Ampelkoalition zusammen regieren oder als Union versuchen müssen, sich so zu sortieren, dass man beim nächsten Mal wieder ans Ruder kommt in Berlin?