"Anne Will":Eine Lektion in Rhetorik

Von Nele Pollatschek

Zuerst einmal etwas Positives zu einer Talkrunde bei Anne Will am 8. Mai, dem Tag der Befreiung und der Kanzlerrede, bei der sich nicht nur Kevin Kühnert, sondern auch der eine oder andere Zuschauer, "sehr unwohl gefühlt" haben wird. Das Positive also: Mit mindestens einer in der Sendung gefallenen Bemerkung hat der Soziologe und Offene-Brief-Unterzeichner Harald Welzer völlig recht. Es ist eine Feststellung zu dem in der Emma erschienenen offenen Brief, in dem er und 26 weitere Intellektuelle den Bundeskanzler auffordern, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, um nicht in eine Eskalationsspirale mit einer Atommacht zu geraten. Das Verfassen, so Welzer, sei schon deswegen für die öffentliche Debatte in Deutschland notwendig gewesen, weil die Debatte "völlig vereinseitigt war".