"Anne Will" zur Klimapolitik:Im falschen Film

Von Gerhard Matzig

Die Frage, ob man womöglich im falschen Film ist, stellte sich, als Omid Nouripour als Parteivorsitzender der Grünen die CDU-Bundesvorsitzende der Wirtschaftsunion Gitta Connemann fragte, ob sie denn gar "kein Vertrauen in die deutsche Ingenieurskunst" habe. Ein Grüner wirft einer Schwarzen Technologieskeptizismus vor. Fast zu schön, dass der Grüne, Nouripour, im staatstragenden Krawatten-Habitus gekleidet war an diesem Abend bei "Anne Will" im Talk. Während die Schwarze, Connemann, in einem moosgrünen Hosenanzug und Joschka-Fischer-Vintage-Tretern auftrat.