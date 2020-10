TV-Kritik von Thomas Hummel

"Ich bin der Meinung, dass er das Beste tut für das Land. Er erfüllt seine Versprechen. Ich unterstütze ihn voll und ganz." Es sind Sätze Richtung Donald Trump, die im deutschen Fernsehen selten fallen. Es gibt offenbar wenige Menschen, die diese Meinung vertreten und noch weniger, die sie öffentlich äußern wollen. Die Redaktion der Talkrunde Anne Will hat mit Roger Johnson einen eingeladen. Er ist Vizepräsident der Republicans Overseas in Europa und gibt den Trump-Unterstützer, den diese Sendung mehr als nötig hat.

Anne Wills Thema lautet: "Trump mit Corona infiziert - welche Konsequenzen hat das für die USA?" Johnson wird aus einem Studio in Tschechien zugeschaltet. Er ist ein weißer, älterer Herr, hat eine Schramme an der Stirn und wirkt insgesamt ein wenig wackelig, was trotz seiner sehr guten Deutschkenntnisse auch an der Sprache liegen könnte. Wenn er spricht, blicken die anderen Gäste in der Runde auf den Bildschirm, als würden sie ein seltsames, exotisches Tierchen sehen.

Auf die Frage, ob Donald Trump das Coronavirus verharmlost habe, antwortet Johnson nach Parteilinie: Schuld seien China, die Demokraten und die Gouverneure der Bundesstaaten. Anne Will weist darauf hin, dass etwa in Washington die Regeln sehr streng seien, Donald Trump diese aber für einen Empfang im Rosengarten des Weißen Hauses am vergangenen Samstag außer Kraft gesetzt habe. Er stellte seine Kandidatin für den Supreme Court, Amy Coney Barrett, vor. Die Gäste achteten weder auf Abstand noch trugen sie Masken. Jetzt sind viele von ihnen infiziert, es könnte sich um ein sogenanntes Superspreader-Event handeln.

Ein Selbstvergewisserungskreis, der Trump doof findet

Auf Anne Wills Rückfrage folgt ein äußerst kleinlauter Johnson. Es sei bedauerlich, dass es so gelaufen sei. Ja, er trage eine Maske und halte sich an die Vorgaben der tschechischen Regierung. Und nein, das Virus sei nicht harmlos. Wenig später erklärt Johnson noch, dass er per Briefwahl abstimmen werde. Dabei verkündet seine Partei ständig, dass diese Briefwahl anfällig sei für Manipulationen.

Der Schwung aus dem Pro-Trump-Lager in der Sendung verpufft schnell. Alle anderen in der Runde (bis auf den ARD-Reporter Stefan Niemann, der recht neutral aus Amerika analysiert) sind gegen Trump. Bisweilen findet eine Art Selbstvergewisserungskreis statt, in dem man sich fleißig zunickt und gegenseitig übertrifft. Nun darf sich Donald Trump nicht beschweren. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Doch ob es für eine Talkrunde hilfreich ist, zu viele Gäste mit der gleichen Meinung in beigefarbene Sessel zu setzen, ist fragwürdig.

Cem Özdemir, klar, kann kein gutes Haar an Mister Trump erkennen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag traut dem Mann grundsätzlich alles zu. Alles Negative selbstredend. Trump sei notorischer Lügner, er stelle sein persönliches Interesse über das der Nation. Özdemir hat selbst eine Corona-Infektion überstanden, Anne Will fragt ihn, ob eine solche Krankheit dazu führen könne, dass auch Trump mehr Mitgefühl für seine Mitmenschen entwickle. Özdemir stockt ob dieser Vorstellung. "Donald Trump ist das Gegenteil von Empathie und Mitmenschlichkeit. Da fehlt ihm ein Gen", sagt er.