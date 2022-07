"Anne Will":Braucht Deutschland eine Gas-Polizei?

Von Josef Kelnberger

Jens Spahn, der ehemalige Gesundheitsminister von der CDU, scheint trotz des Ernstes der Lage ein gewisses Vergnügen an dieser Debatte zu haben. Verständlicherweise. So leicht wie bei dieser Ausgabe von "Anne Will" punktet man als Oppositionspolitiker selten. "Angst vorm Gasmangel, horrende Preise - wie hart trifft die Krise Deutschland?", lautet das Motto des Abends. Und Grünen-Chefin Ricarda Lang ist nicht zu beneiden um ihre Rolle. Sie muss sich allein des Verdachts erwehren, die Ampelkoalition komme nicht in die Gänge, während Wladimir Putin die Grundlagen des deutschen Wohlstands zerstört.