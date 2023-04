"Anne Will":Der nächste Atomstreit

Von Peter Fahrenholz

Über kein anderes Thema ist in Deutschland so lange und so erbittert gestritten worden wie um die Kernenergie. Nachdem die letzten drei Atommeiler abgeschaltet sind und die Atomkraftgegner ihre Siegespartys gefeiert, während die Befürworter einen schwarzen Tag betrauert haben, könnte eigentlich endlich ein Haken an die Sache gemacht werden. Immerhin ist die Entscheidung, mit dem Atomausstieg wirklich ernst zu machen, statt ihn weiter hinauszuschieben, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 im breiten Konsens getroffen worden.