Von Aurelie von Blazekovic

Es schadet nicht, so einen Text mit ein wenig Empathie zu beginnen. Politiker haben viel Verantwortung, viel zu tun und zu berücksichtigen, viele Arbeitsstunden und viele Gegner. Außenministerin Annalena Baerbock, zum Beispiel, musste zuletzt nach dem Putschversuch in Niger inmitten einer gefährlichen Krise ein Telefonat mit ihrem nigrischen Amtskollegen führen. Das Gespräch zumindest führte das Außenministerium in Bild zur Begründung an, für einen Schritt, der manchem doch übertrieben vorkommen mag.